【東亞盃‧直擊】仲川輝人促防香港快速反擊　橋岡大樹：姜至鵬「功夫腳」應領紅 (19:04)

日本隊今午於釜山江西體育公園的操練場作賽前最後操練，焦點除了仲川輝人，早前對中國隊時，被姜至鵬踢中頭部的右閘橋岡大樹，亦有參與操練。「藍武士」下周三將大戰韓國隊，今仗或會作輪換，首仗未有上陣的仲川輝人及田中碧等均有機會披甲。

就「功夫腳」事件成「中日戰」賽後熱話，姜至鵬指並非故意，稱自己攔截在先兼「對方的頭碰到我的腳」。另一當事人橋岡，時隔兩天昨亦向日本傳媒首次回應事件。他稱現時頭部仍有少許痛楚，並事後翻看片段，認為這動作應判紅牌，但指會尊重球證判決及不作多想。他補充，這也反映雙方球員拼命比賽，才會出現這樣場面，又指自己「現沒大礙、沒有嚴重受傷便好了」。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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