【乒乓球總決賽】黃鎮廷/杜凱琹4強止步　衛冕失敗摘銅　日球手水谷隼及平野美宇無緣奧運單打　　 (18:22)

肩負港隊最後希望的「黃杜配」，今日面對日本隊的水谷隼/伊藤美誠，連失兩局9：11、2：11後，在關鍵的第3局一度反超對手，但戰至「刁時」仍以13：15告負，無緣衛冕。不過，這對港隊主力昨已取得東京奧運入場券，落實出戰新增的混雙項目，後晚將凱旋回港。

此外，昨在女單均遇「一輪遊」的石川佳純和平野美宇，二人賽後淚如雨下，原因卻差天共地。日本乒協規定，隊內世界排名最高的兩名運動員可獲東京奧運單打席位，撇除排名高踞第4、提早鎖定資格的伊藤美誠，石川在總決賽前排名較平野僅高1位，隨着二人均在首圈下馬，石川將連續3屆出戰奧運女單，賽後感觸落淚。反觀19歲的平野無緣首登奧運單打舞台，受訪時直言遺憾。

至於曾三戰奧運的水谷隼，今日在男單首圈苦戰5局，以1：4不敵巴西隊球手卡杜蘭奴（Hugo Calderano）後，亦因排名不及後輩丹羽孝希和張本智和無緣奧運男單。不過他和平野仍有機會出戰奧運團體賽，日本乒協將在明年1月6日公布奧運名單。

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