【東亞盃】井川祐輔盼日職MVP仲川輝人首上陣　稱日本隊踢法略沉悶 (17:37)

日本隊在下周最後一場將大戰韓國隊，預計今仗對港足會作一定輪換，如首仗未有落場的仲川輝人及田中碧等，均有機會首為大國腳上陣。身高僅1.61米、被形容為日職歷來最矮MVP的仲川，將有機會跟橫濱水手隊友遠藤溪太組織進攻，年僅22歲的遠藤司職左翼或翼衛，今季表現突出，在聯賽上陣33場入7球。

來港快將兩年、現任港丙蘭斯貝利主教練的井川祐輔透露，仲川在川崎U18青年軍時曾跟他在一隊同場練習，當年已表現出潛質，但料不到如今能達此成就，「他身高不高，但有速度，雖然同期日本隊也有很多高速度球員，但我尤其欣賞他，大學時經歷兩次重傷，往後反而有更大成長，除了射術和傳球能力不斷進步，更變成一個鬥志頑強的人。我希望今仗能看到他首次為國家隊上陣，還有川崎後輩大島僚太和田中碧。我很驚訝田中現在的成長，相比前年他剛升上一隊時，如今改變了很多。」

井川表示，東亞盃是很好機會讓青年球員發揮，但看過日本隊早前對中國隊的賽事，雖勝出比賽，有感「藍武士」踢法較為沉悶：「主教練森保一的風格較保守，現在日本隊的踢法相對較沉悶，如果球隊將來想贏大型錦標甚至世界盃，需要改變很多，我會更想看到日本球員，保持控球在腳更長時間，並敢於嘗試製造更多進攻。日本隊在任何賽事，目標一定是奪冠，亦要令國民對日本足球感到驕傲。」

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