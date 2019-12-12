【歐霸】曼聯強陣出戰爭首名　傳阿仙奴不考慮肥安　龍格堡：不予置評 (21:11)

曼聯過去一周在英超先後擊敗熱刺及曼城，氣勢如虹。紅魔上輪歐霸盃派半隊小將遠征哈薩克，終作客不敵艾斯坦拿吃下今屆歐霸首敗，未能提早鎖定在L組首名出線。他們今主場迎戰落後一分的荷甲阿爾克馬爾（AZ），領隊蘇斯克查表明會以完整陣容出擊，並指擊敗曼城是最有說服力證據，球隊目前工作朝正確方向。除了在曼市打吡受傷的連格上陣成疑，中場保羅普巴則仍因傷未能復出。門將料改由副選門將羅美路「擔正」，這阿根廷隊正選門將承認，過去4年長居後備日子並不易過，只能盡最大努力準備及靜待機會，雖上陣時間不多，但他重申在曼聯日子很快樂。

另邊廂，日前結束連續9場不勝的阿仙奴，在F組作客比利時球會標準列治。兵工廠現以10分居首，法蘭克福及標準列治分以9分和7分緊隨，若後二者同奏凱，阿仙奴負多於5球才會出局，而緊接下仗將英超主場大戰曼城，未知會否為此分心。另被視為接手兵工廠熱門人選之一、剛被拿玻里辭退的安察洛堤，《ESPN》報道，由於這意大利籍名帥近年戰績欠佳，不在阿仙奴考慮名單之中，暫代領隊龍格堡賽前被問到種種傳聞時，只稱：「我只會集中專注眼前工作，不會評論球會最終決定人選。」

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