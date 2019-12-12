【港足】省港盃未達共識「暫緩」舉行 足總承認來屆賀歲盃難覓外隊訪港 (20:15)

早前有傳過往一直分主客兩回合制舉行的省港盃，或改由在廣東踢一場分勝負，貝鈞奇則指：「他們曾經有這考慮，但最終決定待一段時間再看香港情况如何。我們傾向想爭取傳統主客制。」至於能否趕及在明年1月25日、即農曆新年前舉行，他稱現階段難以保證。

至於賀歲盃方面，由於今年初協辦的港超球會香港飛馬，已落實退出申請協辦來屆賽事，並透露日職豪門神戶勝利船因賽期等因素婉拒來港。貝鈞奇透露，飛馬原有意邀請另一支日職球隊、應屆日職亞軍FC東京參賽，但對方失落冠軍後或需踢亞冠盃附加賽，跟賀歲盃「撞期」而不了了之，並確認現暫未尋覓外隊，亦未有外隊主動提出訪港，時間上倉卒，「如果有日職或韓職球會的 『飛來猛』，足總都會考慮。最壞打算是港隊對港聯的戲碼，也曾發生過，再加一場女子隊賽事。」 翻查資料，過去4年賀歲盃，在2016年及去年（2018年），也曾出現港隊對港聯的戲碼。而早前9月底順延的社區盃，則仍未有復辦時間表。

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