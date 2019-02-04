【NBA:有片】利安納首倒戈速龍獲補頒冠軍指環　舊會球迷鼓掌歡迎無「柴台」 (17:06)

上季加盟速龍的利安納，效力短短一季便以頭號球星身分，助該會奪得隊史首座總冠軍。惟季後他毅然決定離隊，轉投家鄉球會快艇。這名28歲小前鋒今早於常規賽首次倒戈並重返豐業銀行體育館，結果攻入全隊最高23分的他，助快艇作客以112：92大勝而回。

賽前利安納獲舊會補頒冠軍指環，並獲速龍球迷鼓掌歡迎，會方亦製作了一段短片致意，他在受訪時表示：「我在這裏有過美好的回憶，這裏的人都很齊心，充滿歡樂。老實說，我曾預期大家會向我『柴台』，結果卻不然。」而他亦透露當時在去留問題上相當掙扎，坦言離隊是「困難的決定」。

另外，「字母哥」安迪度高安普因肌肉微傷今季首缺陣，但密爾沃基公鹿今仍在主場以127：111擊敗新奧爾良塘鵝，16連勝後續高踞東岸榜首。而洛杉磯湖人則在球星勒邦占士「三雙」下，助作客以96：87挫奧蘭多魔術，賽後22勝3負平隊史最佳開季。而紐約人則在加時以124：122擊敗金州勇士結束10連敗走勢，亦是暫代教練米克米拿領軍首勝。

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