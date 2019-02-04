【東亞盃】馮慶燁27歲生日前終迎大港腳地標　「踢了一場對我人生很重要比賽」 (18:34)

港足昨晚兩球不敵東道主韓國隊，近半年恆常入選港足的港超東方龍獅中堅馮慶燁，終在踏入27歲生日前、在26歲尾聲趕及迎來大港腳「地標」兼正選登場，他稱等待這機會已久：「大港腳一直是自己一個目標，當知道可以上陣時，心情很期待及積極備戰。這樣說可能有點老土，但我覺得是一個很好的回憶，在踏入27歲前踢了一場對我人生很重要的比賽，我會好好記住這一天。」他又認為球隊表現仍有進步空間：「今仗對手很強，但教練賽前也給予清晰指示如何踢，搏盡很重要，個人雖滿意表現，但球隊層面仍有進步空間，兩個失球都是輸罰球，細節上可做得更好。」

相關報道：【東亞盃】賽後與金判坤碰頭 麥柏倫滿意港足踢出部署 稱最少值得賽和韓國

另外，內地及韓國傳媒均有報道，港足對韓國隊約有50名香港球迷到場，在賽前續有噓國歌及喊口號「We are Hong Kong」。內媒《環球時報》更以「暴徒」形容該班香港球迷及批評「不知悔改」、「唱亂港歌曲、喊亂港口號。」另據報，中國隊主教練李鐵及領隊邵佳一都有入場觀戰，報道指李鐵對港足的嚴密防守留下深刻印象。

其他報道：【乒乓球總決賽】黃鎮廷趕及傷癒 伙杜凱琹配晉混雙4強 獲港隊第11項奧運資格