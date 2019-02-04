【歐聯：附精華】新丁阿特蘭大偕馬體會登16強尾班車　主帥：意國足球勝利 (13:28)

阿特蘭大今仗缺少射手杜雲沙柏達與進攻中場伊利錫等4名正選，半場只能與烏克蘭冠軍薩克達互交白卷，但卡斯泰尼、柏沙歷及魯賓高辛斯下半場建功，令他們3：0大勝最終僅10人應戰的主隊。同組薩格勒布戴拿模雖先入球，但主場以1：4反負有加比爾捷西斯連中三元的曼城，終令阿特蘭大由C組榜尾升上第2晉級。

阿特蘭大今屆至第4輪賽和曼城才取分，上仗擊退薩格勒布，保出線希望，最終成為繼2002/03球季舒利亞領軍的紐卡素後，第2隊首3戰皆敗北而晉級16強的球隊。而縱使國際米蘭需轉戰歐霸，D組祖雲達斯與E組拿玻里亦出線，近8季歐聯首次有3支意大利球隊躋身淘汰賽，阿軍教練加斯柏連尼認為球隊為意國足球付出了一分力量：「這是貝加莫省與意大利足球的勝利，因為我們得到了其他地區的認可，能立足國際舞台，即使缺少部分球員仍相當可靠。」超額完成分組賽後，加帥希望明年續領球員作客列強征戰，報答球迷。

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西甲馬體會今晨亦緊隨阿特蘭大，成為最後一支出線球隊。他們在D組迎戰莫斯科火車頭，有祖奧菲歷斯早段射入12碼，打破8場入球荒，加上菲臘比蒙達里奧埋齋，力壓利華古遜取次名。後者被基斯坦奴朗拿度與希古恩各入一球，主場0：2不敵祖雲達斯。

歐洲足協下周一晚將為歐聯及歐霸淘汰賽抽籤，8支分組首名球隊將分別對來自另一地區聯賽、非分組賽同組的次名球隊。16強兩回合賽事將於明年2月至3月上演。

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