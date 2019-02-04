【歐聯F組】巴塞踢國米出局　17歲法迪入球創紀錄　盧卡古遭梳爾揶揄戰歐霸 (16:52)

巴塞上輪已提早首名出線，今仗收起主力美斯，歐聯「地標」的21歲小將卡利斯佩雷斯不負所托，在23分鐘先開紀錄。國米完半場前由盧卡古扳平，不過安素法迪在85分鐘入替卡利斯佩雷斯，1分鐘後與蘇亞雷斯禁區頂撞牆後起腳破網，為巴塞鎖定2：1勝局。安素法迪繼成為在歐聯上陣的最年輕巴塞球員後，今仗更打破賽事最年輕入球紀錄，還未滿18歲的他表示：「入球時我還在想，『我到底在做什麼』，原來已夢想成真。我常說一切都發生得太快，但我會繼續向頂尖球員學習，以及珍惜每個機會。」

同組的多蒙特雖有祖利安韋高於77分鐘兩黃一紅被逐，但查頓辛祖及祖利安白蘭特先後建功下，仍以2：1擊敗布拉格斯拉維亞，次名出線16強，少3分的國米則跌落歐霸。其實國米今仗原有反勝機會，但全場共3次因越位被判入球無效，兩度食詐糊的盧卡古更慘被曼聯舊隊友勞基梳爾贈興，後者在twitter轉發盧卡古一張寫着UCL（歐聯）的相片，寫道「歡迎回來」。

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