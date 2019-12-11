【馬術】京奧啟發12年後夢成真　何誕華領港入圍東京奧運 (21:07)

首屆亞洲賽在泰國芭堤雅上演，港隊豐收而回，領隊龐雅雯今午率領7名獎牌騎手在馬會總部出席記者會，大師兄林立信兼戰三項賽和場地障礙賽，獨攬1金2銀，獲龐雅雯點名盛讚。另一男將何誕華目前於三項賽的奧運排名，在東南亞及大洋洲區排第2，此項目在月底排名截止前再無其他賽事，因此奧運資格十拿九穩，只待國際馬聯正式公布；雖然此名額屬於港隊，但領隊龐雅雯稱，未有其他港將能趕上何誕華的水平，故在他達到國際馬聯參賽要求後，人選可算塵埃落定。

港隊在2008年藉奧運馬術賽在港上演，以東道主身分獲外卡首戰奧運。30歲的何誕華笑言，當時深受啟發萌生奧運夢：「那時林立信等出戰奧運，我只有18歲，對我啟發很深，而到2014年亞運奪銅後，我便決定要向奧運進發，現在就如夢想成真。」

場地障礙賽方面，鄭文傑和林立信現時在奧運排名列第2及第3，不過排第4的泰國隊選手仍有機會後來居上，因此要待他本月21日完成比賽後，才知港隊能否以前二排名出線。

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