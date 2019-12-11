【東亞盃】釜山球場現「光復香港」旗　港足0:2不敵韓國出師不利 (20:33)

由於羅素不獲球會放行，丹尼因傷臨陣落選，明日27歲生日的中堅馮慶燁得以首次為大港腳上陣，伙拍艾里奧及移入中路的徐宏傑鎮守後防。中場黃威則首度在麥柏倫麾下正選上陣，與陳俊樂及鄭兆均支援單箭頭夏志明。主場的韓國隊有韓職最佳球員金甫炅等壓陣，但門將趙賢祐列後備。在奏中國國歌時，約30名香港球迷背對球場，舉起「光復香港，時代革命」旗幟。

韓國隊一如所料主導比賽，但早段只有外流美職的黃仁範窩利斜出較具威脅，反觀港隊險一擊即中，解圍主隊的角球後，鄭兆均27分鐘右路反擊妙傳夏志明，但後者殺入禁區後左腳篤射出界。他5分鐘後再有一次禁區外轉身射門，但乏力被對方門將接實。第75次為港足上陣的葉鴻輝則在一次接頭槌時甩手，回身僅拍出對手補射。他另一次出迎與韓國隊前鋒金承大相撞，後者因傷退下火線。

港隊一直穩守至上半場補時，但隊長黃洋「峨眉月」犯手球，黃仁範罰球彎過人牆後中內柱彈入，助韓國隊領先。港隊即使控球不足兩成，但換邊後反擊續具威脅，羅梓駿左路底線傳中，但越過鄭兆均頭頂。韓國隊則數次角球頂贏，金玟哉搶點近柱被葉鴻輝飛身拍出，到83分鐘，效力日職FC東京的羅相浩接應二傳，小禁區破門奠勝。韓國隊終以2：0擊敗港足，以得失球差領先日本隊。港足則與中國隊同分，暫列榜尾。

其他報道：【歐聯E組】利物浦生死戰取首名 拿玻里次名闖16強 難阻安察洛堤被炒

其他報道：【禁藥風波】翻譯問題再打亂進度 孫楊案延遲宣判