【歐聯E組】利物浦生死戰取首名　拿玻里次名闖16強　難阻安察洛堤被炒 (14:58)

利物浦今仗必須不敗以掌握出線主動權，上輪英超傷出的洛夫雲趕及今晨復出，休戰一場的沙迪奧文尼復任正選，和基達齊齊倒戈。主隊開賽初段已多次埋門，但均被利物浦門將艾利臣比加化解，其後紅軍攻勢不斷，不過主力射手沙拿頻頻失機，雙方上半場互交白卷。

戰至57分鐘，文尼左路快放引得門將史坦高域出迎，無人看守的基達接應文尼傳中，頂入空門打破悶局。不足2分鐘後，佐敦軒達臣後場長傳，薩軍球員頭槌回後失誤，被沙拿截得皮球後右路推進，門將史坦高域再次太早出迎，沙拿推至底線窄角度射入遠柱奠勝。

利物浦首名晉級後，下輪有機會碰皇家馬德里或馬德里體育會；而薩軍以7分排第3無緣首度進軍16強，將轉戰歐霸，新星艾寧夏蘭特更被拍得取水樽，怒擲向草地。

同組另一場賽事，拿玻里先有射手米利克上半場大演帽子戲法，成為隊史第一個在歐聯戴帽的球員，而第300場為球隊上陣的梅頓斯75分鐘極刑奠勝，最終以4：0大勝，在E組3勝3和得12分，較利物浦少1分，以次名晉級。不過拿玻里此前各項賽事9場不勝，今晨縱走出頹勢，但會方仍然在賽後兩個多小時宣布辭退主帥安察洛堤，傳由AC米蘭前帥加度素接掌。不過，安帥似乎不愁出路，有指阿仙奴及愛華頓，均希望聘得安察洛堤接掌球隊。

至於敗方亨克今仗由年輕門將雲達禾特擔正，此子以17歲287日成為歷來在歐聯上陣的最年輕門將，打破其比利時同鄉兼賓菲加門將史韋拉，兩年前對曼聯時創下18歲51日的舊紀錄。

其他報道：【東亞盃:有片】飛踢日本球員頭部 國足後衛姜至鵬:他的頭碰到我的腳

其他報道：【蘇格蘭桌球賽】對手遲到被罰 傅家俊重返奪冠福地大勝 港將李俊威同闖64強