【歐聯】利物浦作客薩爾斯堡當決賽踢　高普:提防夏蘭特 (22:49)

薩爾斯堡vs.利物浦 now643台、有線616/656台、myTV Super303台 周三凌晨01：55直播

由於少1分排次席的拿玻里，周三凌晨同時間主場挫包尾的亨克機會甚高，所以高普相信「紅軍」作客少3分的薩爾斯堡，凱旋是最安全辦法。惟他亦忌憚身高達1.94米的敵鋒艾寧夏蘭特。夏蘭特今季已為薩軍獨取28球，包括歐聯8個入球及4次帽子戲法。高普說：「他才19歲，出類拔萃，擁有足球天賦，前途難以估量。如何阻止一個非常優秀的前鋒？就是全力阻止他獲得皮球。」高普還指出，夏蘭特不是薩軍唯一傑出球員，他本人亦喜愛這支奧地利球隊：「若他們能打敗利物浦，就值得躋身淘汰賽。」

夏蘭特的賽前態度不如高普般的凝重，他說：「己隊一無所有，定會好好地、帶着微笑去享受這場比賽。今仗是我足球生涯至今最重要一役。」他續稱：「利物浦是一支卓爾不凡的球隊，但我軍也是。我們製造的入球機會多不勝數，有信心大踢進攻足球」。

「死亡F組」方面，次席國際米蘭料主場打敗已首名出線的巴塞隆拿，才可晉級，巴塞教練華維迪昨晚已決定收起美斯、碧基及沙治羅拔圖等多名主將，但仍相信可以凱旋，他說：「比賽很多，美斯需要休息。他是關鍵的球員，但我們作客國米目標不變，就是爭勝。」

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