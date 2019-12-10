【東亞盃】港足踩場最後備戰韓國　黃威:已適應低溫天氣 (22:05)

港隊今日作最後備戰，黃威是少數未有戴手套練波的球員。他表示自己比賽狀態未到最好，但適應到當地天氣：「今日球場明顯無之前兩日寒冷，如果明天一樣就問題不大。」釜山今日午間氣溫有16°C，在中國隊對日本隊一仗亦保持在10°C左右，明日預報也大致與今日相同，「寒」戰味不濃。

惟世界排名41的韓國隊，實力仍遠較排名139的港足強，獲補選入伍的李毅凱認為對方是4支參賽球隊中人腳最強，非常期待上陣對戰，又認為對方踢法簡單直接體力化，希望先做好防守：「是有壓力的，因為他們前場球員速度及把握能力都高，而且有主場優勢，唯有每個隊友互補不足。」

而力爭三連霸的韓國隊，防線近乎最強陣容，金英權、金玟哉、金珍洙是近年「太極虎」正選。然而，球隊之前3場正式賽事不勝兼零入球，今次更未徵召孫興慜、黃喜燦和黃義助等歐洲聯賽星將，主帥保羅賓度承認有損實力：「我們用上另一班底，難與之前比較，但會保持原有風格，看看新面孔如何融入。」

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