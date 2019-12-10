【英超】龍格堡領阿仙奴止9場不勝　奧巴美揚:下半場成往後奮戰藍本 (17:25)

阿仙奴承受42年來首次9仗不勝的壓力作客韋斯咸，並有比利連熱身時觸傷腿筋，需由美蘭尼爾斯串演右閘。龍格堡亦以尼高拉斯比比代拿卡錫迪攻堅。29分鐘，阿仙奴後衛基蘭泰亞尼因右肩受傷退下火線，由哥拉辛拿斯入替。9分鐘後，韋斯咸守將奧邦拿頭槌建功，助球隊以1：0領前上半場。

阿仙奴在60分鐘爆發，哥拉辛拿斯助攻前鋒加比爾馬天尼利扳平；66分鐘，比比獲奧巴美揚助攻，取得個人第2個英超入球；奧巴美揚於3分鐘後埋齋，助阿仙奴以3：1反勝，取得10月尾以來首勝。惟「兵工廠」於86分鐘再折將，中場格列沙加疑因腦震盪被換出。

龍格堡說：「這場比賽對球員意義重大。他們在巨大壓力下作賽。賽後更衣室氣氛輕鬆，你可看見他們多麼快樂。」他又特別提及，今夏以7200萬鎊轉會費來投的比比：「他是一個出色的球員，入了精彩一球。事實是由法甲來到英超並不容易。他今晚展示質素，可以快樂地入睡，表現亦將會愈來愈好。」奧巴美揚則說：「費迪（龍格堡）半場時告訴我們，是時候踢出好表現。這支球隊是有質素的，只要有自信，便可邁步向前，勝出比賽。我們定會將此役的下半場，作為今季餘下比賽的奮戰藍本。」

龍格堡3次領軍首響勝鼓，韋斯咸卻承受近10場聯賽以來第7敗的哀痛，而且5次主場錄得1和4負劣績。教練柏歷堅尼成為下個被炒英超領隊大熱門，他說：「未來不是由我決定。我沒有去想它。你必須明白球迷柴台的原因。你未能主場獲勝，球迷便不可能高興。」

其他報道：【港足】內媒指東亞盃「中港大戰」不能「半點閃失」 省港盃未來兩周定賽制

其他報道：【面臨監禁】法院判調查合法 賓施馬料正式被控勒索華布拿 若罪成或判監5年