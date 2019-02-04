【港足】內媒指東亞盃「中港大戰」不能「半點閃失」　省港盃未來兩周定賽制 (21:39)

內地傳媒報道，過去幾年，中國隊對港足時，比賽總是呈「膠着狀態」，故在上月中意大利籍名帥納比請辭後，接手的主教練兼中國隊名宿李鐵是否「轉正」，很大程度取決於今次東亞盃的成績。

李鐵在今日賽前記招上表示，能夠成為國足主教練是他人生中一個夢想，並表示無論對日、韓還是香港隊，都會全力以赴，但承認備戰時間略為不足。至於日本隊以全日本聯賽陣容出戰，剛當選今季日職最有價值球員、首入選國家隊的橫濱水手翼鋒仲川輝人，將聯同入選日職最佳陣容、近期國家隊正選的FC東京中場橋本拳人，帶領應屆日職最佳青年球員的田中碧等奧運適齡小將出戰。

此外，近日內地有消息指，因應香港局勢，明年1月9日及12日舉行的省港盃，賽制可能打破慣例，由過往兩回合改為在廣東一場定勝負。足總主席貝鈞奇回覆查詢時表示，現階段仍未落實，會再跟廣東省方面商討，並在未來兩周內作最後決定。他補充，香港足總立場傾向保持傳統維持兩回合賽制，但承認因應香港近月社會環境，多項國際體育賽事都相繼取消，故不排除有其他可能性。而足總董事局將於周四例會討論明年賀歲盃事宜。

至於明日將舉行明年亞冠盃及亞協盃分組賽抽籤，公布比賽日期，上季港超冠軍和富大埔將於明年亞冠外圍賽次圈作客馬來西亞球隊吉打。上季足總盃冠軍傑志，則於亞協外圍賽附加賽，將面對蒙古烏蘭巴托城與中華台北台電之勝方。由於來屆亞協盃未有朝鮮球會參賽，若傑志晉級而大埔在亞冠外圍賽出局，兩支港超隊將會進入東亞區所屬的I組，與中華台北的北市大同及澳門的鄒北記，爭取首名晉身淘汰賽的出線席位。

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