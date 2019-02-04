【東亞盃：附球隊陣容】東亞盃明開鑼　港足主帥麥柏倫籲球員把握機會展實力 (19:34)

港足剛於周日出發抵達釜山，將先後面對韓國隊、日本隊及中國隊。球隊昨晚即開操後，今傍晚將展開在當地的第2課操練。麥柏倫今午聯同中國的李鐵、日本的森保一及韓國的保羅賓度，4支參賽球隊主帥一同出席賽前記招。港足在上月兩場主場世界盃亞洲區外圍賽1勝1和，先後打和巴林隊及2：0擊敗柬埔寨隊，麥柏倫直言該兩仗為麾下增添信心，但強調東亞盃是截然不同的比賽：「我們要重新出發，球員每場比賽要知道自己的角色，我們希望先專注做好防守，避免犯錯而失球，但同時會盡力組織攻勢。」

港足在去年底台北舉行的東亞盃外圍賽，以2勝1和及較佳得失球，力壓同分朝鮮隊，繼2010年在日本後再次晉身決賽周。

此外，東亞盃女足賽亦將明日起舉行，頭場為東道主韓國女足對中國女足。連續7屆當選亞洲足協年度最佳女教練的高倉麻子，於後日帶領日本女足鬥中華台北女足。

香港隊東亞盃名單：

門將：1葉鴻輝 (東方龍獅)、19謝德謙 (冠忠南區)、18袁皓俊 (理文)

後衛：2徐宏傑 (梅州客家)、4馮慶燁 (東方龍獅)、3羅梓駿、5艾里奧、13李毅凱、21唐建文 (傑志)、12梁諾恆、15羅拔圖 (富力R&F)

中場：6黃洋、10鞠盈智、11鄭展龍 (傑志)、7黃威、8鍾偉強 (東方龍獅)、16陳俊樂 (廣州富力)、17陳肇鈞 (冠忠南區) 、20鄭兆均 (理文)

前鋒：9辛祖、23孫銘謙 (和富大埔)、14夏志明 (冠忠南區)、22基奧雲尼 (富力R&F)

中國隊東亞盃名單：

門將：劉殿座（廣州恒大）、董春雨（武漢卓爾）、鄒德海（北京國安）

後衛：王燊超（上海上港）、于大寶（北京國安）、梅方（廣州恒大）、姜至鵬（河北華夏幸福）、李昂（江蘇舜天）、吉翔（江蘇蘇寧）、楊帆（天津泰達）、王上源（河南建業）、明天（武漢卓爾）

中場：蔡慧康（上海上港）、張稀哲（北京國安）、金敬道（山東魯能）、李行（武漢卓爾）、曹贇定（上海申花）、木熱合買提江（天津泰達）

前鋒：韋世豪（廣州恒大）、王子銘（北京國安）、董學升（河北華夏幸福）、馮勁（重慶當代力帆）、譚龍（長春亞泰）

韓國隊東亞盃名單：

門將：1金承奎（蔚山現代）、21趙賢祐（FC大邱）、12具聖潤（北海道札幌岡薩多）

後衛：19金英權（大阪飛腳）、4金玟哉（北京國安）、23朴志洙（廣州恒大）、3金珍洙、20權敬原（全北汽車）、6朴柱昊、2金太煥（蔚山現代）、15金紋奐（釜山偶像）

中場：16黃仁範（溫哥華白帽）、17羅相浩（FC東京）、5孫准浩、11文善敏、13韓承規（全北汽車）、10金甫炅、7金仁成（蔚山現代）、8朱世鐘（FC首爾）、22尹日錄（濟州聯）、14李英才（FC江原）

前鋒：9金承大（全北汽車）、18李庭協（釜山偶像）

日本隊東亞盃名單：

門將：1中村航輔（柏雷素爾）、23大迫敬介（廣島三箭）、12小島亨介（大分三神）

後衛：4畠中槙之輔（横浜水手）、 5三浦弦太（大阪飛腳）、19佐佐木翔（廣島三箭）、 15渡邊剛（FC東京）、21古賀太陽（柏雷素爾）、22橋岡大樹*（浦和紅鑽）

中場：10仲川輝人（横浜水手）、6大島僚太（川崎前鋒）、18橋本拳人（FC東京）、8井手口陽介（大阪飛腳）、7遠藤溪太（横浜水手）、17田中碧（川崎前鋒）、16相馬勇紀（鹿島鹿角）、14森島司（廣島三箭）、3田中駿汰（大阪體育大學/北海道札幌岡薩多）、2菅大輝*（北海道札幌岡薩多）

前鋒：9鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）、13上田綺世（鹿島鹿角）、20小川航基（水戶蜀葵）、11田川亨介（FC東京）

*補選

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