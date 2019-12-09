【桌球】搔10年之癢再奪全英賽　丁俊暉：我要贏世界賽 (17:22)

全英賽與世界賽、大師賽並列三大滿貫賽事，丁俊暉曾在2005年及2009年兩度打入決賽，均成功捧盃而回。「小丁」今屆賽事連挫強敵，連過3關躋身16強後，先以6：4擊敗「火箭」奧蘇利雲，8強面對同胞梁文博，以6：2贏出中國「內訌」，並再以同一比數淘汰19歲小將顏丙濤。

面對曾在2004年封王的麥古爾，丁俊暉在決賽連取4局先發制人，其中第3、4局連轟過百的105度及128度，首節領先6：3。進入第2節，麥古爾三度打出一棒過百，一度追近至6：8，不過丁俊暉隨即以一棒131度及103度回敬，以10：6奠定勝局。丁俊暉收穫個人第14項排名賽冠軍，袋走20萬英鎊（約200萬港元）獎金，亦成為第5個在此賽事奪冠3次或以上的球手，奧蘇利雲以7次高踞首位。

丁俊暉對上一次捧盃，已是27個月前的世界公開賽，如今在此大滿貫賽事打破逾兩年錦標荒，他豪言劍指世界賽：「全英賽是重要錦標，但我仍渴望贏得世界賽；過去兩年，很多人質疑我不能再奪冠，如今我相信自己能贏得更多。」至於在首圈打出一棒147度的英籍名將鶴健士（Barry Hawkins），則奪得最高度數獎。

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