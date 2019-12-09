【英超】阿仙奴明晨征韋斯咸　冀結束9仗不勝　龍格堡：有力前4衝線 (22:19)

在龍格堡領軍下，阿仙奴在英超先打和諾域治後不敵白禮頓，只獲1分下，以15戰得19分排第11，少第4車路士10分，但龍帥堅稱：「我認為我們不應停止去想前4，現在要做的是集中精神。」然而阿仙奴此役作客韋斯咸若不能凱旋，便會各項賽事連續10仗不勝。另外，據報技術總監伊度不欲以龍帥為長期領隊，而是屬意由另一球會名宿、現執教法甲球會尼斯的韋拉接掌帥印。

飽受下台壓力的韋斯咸主帥柏歷堅尼則警告麾下道：「我預期阿仙奴今仗目標是全取3分。他們有十分多的頂級球員，所以己隊必須信心十足，並趁對方處於欠佳時刻爭勝。」韋斯咸9場英超僅1勝下，暫以16分排尾五（第16位），只多尾三修咸頓1分。愛華頓日前在暫代領隊鄧肯費格遜首次領軍下，主場爆冷以3：1勝車路士。

另據英國《泰晤士報》報道，上月尾被阿仙奴辭退的前帥艾馬利，已被日前炒掉領隊馬高施華的愛華頓接觸商討執教，惟艾馬利認為，需多些時間考去慮下一份教練工作。

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