【3老馬有火】祖亞昆戴帽創五大聯賽紀錄　熱拿亞彭迪夫中圈「笠」入金球　迪科爾飲恨盃賽 (16:14)

作客的畢爾包賽前15場僅失9球，列西甲之冠，但開賽20分鐘便被祖亞昆三度破門。後者以38歲又140日之齡，超逾55年前皇家馬德里名宿迪史堤芬奴所保持，最年長大演帽子戲法紀錄的西甲紀錄，更一併打破德甲雲達不來梅名將比沙路的五大聯賽紀錄。貝迪斯即使之後兩次失守，仍主場贏3：2，取得聯賽三連勝。

連同今仗，祖亞昆的20年職業生涯上陣720場，攻入100球，但這次才是他首次大演帽子戲法。他賽後稱：「這相信是第一次，亦很可能是最後一次，考慮到我從來不是一名射手。」

除了祖亞昆，本周各大聯賽亦有多名老將發威。意甲熱拿亞的36歲射手彭迪夫，則在作客對萊切時中圈「笠」入金球，再博得12碼，但他之後4分鐘內插水兼攔截對手而兩黃一紅。熱拿亞亦終9人應戰下被逼和2：2。

至於在蘇格蘭聯賽盃決賽，37歲前英格蘭國腳迪科爾為格拉斯哥流浪後備上陣，但其拍檔摩尼路斯射失12碼。對手些路迪則下半場10人應戰下，憑基斯杜化祖利安疑越位下撞射得手，在聯賽盃締十連霸。

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