【西甲x意甲】美斯破C朗戴帽紀錄　首人連續14季入球10+　祖雲吞意甲首敗 (18:58)

皇家馬德里昨晚早場贏波，暫升西甲榜首，爭標勁敵巴塞8小時後主場出擊，由近仗復勇的基沙文接應門將達史特根快開龍門球，開賽僅7分鐘已入球。美斯在17分鐘離門25碼射入世界波，上半場尾段再偕蘇亞雷斯2分鐘內連轟兩球，自己於83分鐘埋齋，助巴塞以5：2大勝有安迪布迪美亞梅開二度的馬略卡，力壓同得34分的皇馬重登榜首。

繼10天前歐聯分組賽後，「MSG」組合再次齊獻入球，不過焦點仍集中於美斯身上。除了這名上周歷史性六奪金球獎的球星，賽前高舉獎盃助興外，他今季西甲射入12球領前射手榜，亦成為史上首人在五大聯賽連續14季取得雙位數入球。而他今仗第35次在西甲「戴帽」，超越宿敵C朗的34場紀錄。

至於祖雲達斯同晚作客拉素，亦是保羅戴巴拿第200次為祖雲披甲。C朗25分鐘接應賓坦古亞右路傳中，近門撞射成1：0，但雷斯菲臘比為拉素完半場前扳平。易邊後，祖雲中場古達度69分鐘鏟跌敵衛魯歷領黃，球證審視VAR後改判紅牌，拉素隨即由米連高域沙域及卡些度各建一功，以3：1主場擊敗10人應戰的祖雲，追至只落後3分排第3。祖雲今季不敗金身被破，亦未能乘榜首國米昨晚失分重奪榜首，令球迷怒不可遏，更在網上紛紛要求辭退教頭沙利。

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