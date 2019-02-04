【英超】利物浦鎖定聖誕一哥　作客輕取般尼茅夫　孫興慜金球助熱刺炒般尼 (01:09)

如高普賽前所言，利物浦今仗輪換多達7人，停賽復出的門將艾利臣比加，與前線穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴等復任正選，沙迪奧文尼退居後備。紅軍早段主導比賽，但到35分鐘才由佐敦軒達臣過頭波突破般尼茅夫防線，由張伯倫篤入打破悶局。同樣罕有獲正選的基達，則在44分鐘接應沙拿後跟傳球射入單刀。基達換邊後投桃報李，助沙拿收穫今季聯賽第7球。利物浦終作客3：0大勝，於榜首領先11分，意味在拆禮物日惡鬥李斯特城前，穩坐一哥位置，般尼茅夫則五連敗。

利物浦未來1個月仍有9場比賽，包括周三凌晨作客薩爾斯堡的歐聯出線關鍵戰，下周再啟程往卡塔爾出戰世冠盃。高普指23人大軍中，哈維艾利洛等4名小將出戰聯賽盃，再會合其餘球員，又保證後備球員出場機會：「去年我們不用1個月輪換30次，但今年100%有需要。現實不像足球遊戲，球員需要休息。」

熱刺新帥摩連奴賽前在訓練營留宿，通宵備戰亦收到效果，他們回師主場，開賽9分鐘內便由哈利卡尼與盧卡斯莫拉建功領先兩球，加上孫興慜32分鐘由防守禁區引球推進，擺脫多名敵衛單刀攻入金球，終以5：0擊敗般尼，為上輪不敵曼聯吐烏氣。榜尾的屈福特則以0：0悶和水晶宮，他們賽前公布皮亞臣成為今季第3任領隊，莎士比亞為副手，今日履新。

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