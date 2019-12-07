【英超】曼市打吡鬥到場外　曼聯拓中國市場與阿里巴巴合作 (20:44)

曼城vs.曼聯 now611、621台 周日（8日）凌晨01：30直播

曼城的母公司早前獲美國私募基金注資，成為全球估值最高球會。另一邊的曼聯亦不甘示弱，昨日公布合作計劃，指阿里旗下的網上影片平台優酷，將有專門頻道播放曼聯獨家為中國市場製作的媒體內容，亦會直播青年軍、女子隊及一隊友賽等，並會連結網店作產品銷售，希望吸納約7億阿里巴巴用戶。

回說對曼城的打吡戰，曼聯過去5季作客阿提哈德球場，錄得2勝1和2負，未見對賽隨兩隊實力此消彼長而傾斜。有別於前數任主帥，曼聯領隊蘇斯克查不同意球會財力難敵鄰會曼城，賽前便稱球隊仍是曼市一哥：「以我們的規模，我們會超前聯賽榜靠前的球會。我們有資源，亦有人才去做到這件事。」他甚至去調侃以前曼城在次級別聯賽掙扎，加盟第5季才首戰同市打吡：「至少我們現在每年都會對賽。」

曼聯在周中擊退前帥摩連奴領軍的熱刺，而曼城則在周中大勝般尼止頹。「藍月」主帥哥迪奧拿賽前認為球會在曼市雙雄中較佳，又指助教阿迪達暫時未獲招手，希望對方不會回巢阿仙奴或愛華頓，因為他有一天會接掌球隊。

軍情方面，曼聯是役續缺中場保羅普巴，法國《隊報》今日便稱他大有可能明夏離隊。另一法國隊球員安東尼馬迪爾亦料先列後備，但拉舒福特近况大勇。主隊曼城則有根度簡停賽復出，左翼衛辛真高亦傷癒可候命。

其他報道：【網球】禾絲妮雅琪澳網後掛拍 稱人生還有太多追求 盼助類風濕關節炎患者

其他報道：【日職:有片】煞科戰贈勁敵FC東京3蛋 橫濱水手時隔15年再登頂