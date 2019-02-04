【港超】神戶勝利船拒來港　飛馬申請退出協辦賀歲盃　富力主挫愉園升榜首 (18:51)

至於今午的港超賽事，富力R&F在廣州燕子崗主場以2：0擊敗愉園，全取3分，以3分優勢力壓東方龍獅續居榜首。富力射手伊高沙托尼在10分鐘禁區左邊推大位起腳，助主隊半場領先1：0；67分鐘，愉園右路策動攻勢，推入禁區後由富力門將周煜辰手槌打出，黃榮傑再上前補射但未中目標。伊高沙托尼完場前再突破入楔禁區破網，最終包辦今仗兩個入球。

富力主帥楊正光賽後表示發揮未如理想，上半場受制於對方嚴密防守，但易邊後及時調整，但必須再作檢討：「預計未來不少對手會以此策略對付我們，所以需檢討及再作部署，改進球隊表現。」富力未來兩周未有賽事，但月底將在8日內連賽3場，包括港超作客標準流浪、高級組銀牌4強對東方龍獅，及菁英盃分組賽再鬥愉園；光sir表示期間會減少催谷球員，以改善細節為主。

另冠忠南區今宣布，為讓本地青年球員有更多上陣機會，與前鋒高美斯及中場溫俊解約。

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