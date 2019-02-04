【網球】禾絲妮雅琪澳網後掛拍　稱人生還有太多追求　盼助類風濕關節炎患者 (17:35)

禾絲妮雅琪去年首奪澳網，但剛結束的球季表現欠理想，只在年初的澳網打入第3圈，並在今年6月與前NBA球星大衛李爾成婚。她今晨在社交網上載童年打球照，並撰寫長文宣布明年澳網後掛拍：「我自15歲轉打職業，經歷了最美好的人生第一章，贏過30項WTA女單冠軍，當過71周世界一姐、一次年終賽冠軍，還有曾代表丹麥隊在奧運持旗，甚至去年贏得澳網，我想達成的都做到了。」

禾絲妮雅琪又寫道，家庭是她決定退役的一大因素：「我曾對自己說，若要離開的時刻來臨，必須勇敢地離開，我亦發現在球場外，我能做到更多。與大衛組織與照料家庭，還有令外界關注類風濕關節炎患者，是我的新使命。感激父親、丈夫、家人和所有支持者，沒有你們，我沒可能做到這些。」

明年澳網將於1月23日開打，禾絲妮雅琪日前於美國費希爾島購入大宅，預料完成這項大滿貫後，會在美國定居。

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