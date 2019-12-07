【日職:有片】煞科戰贈勁敵FC東京3蛋　橫濱水手時隔15年再登頂 (15:54)

水手賽前領先東京3分兼得失球較佳，後者必須淨勝4球才可逆轉封王，但在射手迪亞高奧利華拉因傷缺陣，前線要由仍有傷在身的永井謙佑獨撐大局。主隊初段抵擋客軍一輪強攻後，水手的泰國隊左閘提拉通賓馬芬於26分鐘一次射門，省中東京隊長東慶悟後笠死門將林彰洋打開紀錄，客軍在永井謙佑錯失兩次入球良機後，完半場前，被主隊的艾歷利馬再下一城，這名季中加盟的巴西籍前鋒，在最後5場入6球。水手半場領先2：0，形勢已成定局。換邊後67分鐘，主隊縱有門將朴一圭禁區外踢跌永井謙佑而領紅被逐，但客軍未能把握多踢一人下「破蛋」，反在77分鐘被主隊後備入替、剛入選日本隊東亞盃大軍的青訓小將遠藤溪太個人表演，藉一次反擊跑足大半場再扣過守將，射成3：0鎖成勝局完場。

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在澳洲籍主帥普斯迪高路帶領下，水手最終以34戰得70分入68球，繼2004年後再奪日職冠軍，由青訓出身的隊長喜田拓也高舉獎碟，亦為季尾掛靴的老臣粟原勇藏寫圓滿句號。橫濱今仗有63854人入場，亦創日職入座人數新高。

其餘賽事，神戶勝利船換上下季新球衣出戰，憑普多斯基連中三元，加上即將掛靴的韋拿射入12碼，攻入其在神戶主場最後一球，以4：1大勝盤田山葉，以第8名完成賽事。鹿島鹿角作客1球挫名古屋鯨魚後成為季軍，續獲亞冠盃參賽席位。至於湘南比馬作客完場前被篤定降班的松本山雅逼和1：1，續排尾三第16位，需踢護級附加賽。

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