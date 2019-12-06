【東亞盃】港足後日出征釜山鬥中日韓　補選後衛李毅凱：入選非放假 (21:12)

港足今午於將軍澳足球訓練中心開練，只有17名球員出席，由於今明兩天有菁英盃及港超補賽，故參與賽事的冠忠南區及富力R&F共6名入選球員，夏志明、陳肇鈞、謝德謙、梁諾恆、基奧雲尼及羅拔圖，都仍未歸隊。而昨日有為傑志出戰菁英盃的球員，鄭展龍、唐建文、艾里奧及鞠盈智，則只在場邊恢復訓練。昨仗因傷離場的艾里奧稱，受傷的左大腿沒有太大問題，相信明日可復操。

至於今次大軍名單未有兩名中超兵羅素及艾力士，港足主教練麥柏倫解釋，羅素的腳膝需要休息，確保以100%狀態參加球會季前集訓，至於艾力士亦以「私人原因」未能徵召。港足將於下周日(8日)中午出發往釜山，下周三對東道主韓國隊，下周六對日本隊，18日對中國隊。

可勝任中堅及左閘的傑志後衛李毅凱，參與時隔逾兩年重獲港足徵召的首課操練後稱，很期待這一天來臨，笑言在港足重遇傑志前帥朱志光，感覺略有奇怪，並有提點他現在港足的踢法和教練要求，並強調今次加入大軍「並非放假」，教練說每個人都有機會上陣，我一定會百分百付出爭取落場機會。麥柏倫也稱，其麾下兩名新兵，李毅凱及鄭展龍都是有競爭力球員，都會獲得上陣機會。

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