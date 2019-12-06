【東亞盃】重回大港腳起點　葉鴻輝時隔9年再戰東亞盃 (19:58)

港足將於下周三（11日）至18日出戰東亞盃，迎戰中、日、韓三強。港足對上一次晉身東亞盃決賽周，已是2010年一屆在日本舉行，當年港隊以大半隊南華班底參賽，9年後仍在港足陣中的，只餘下葉鴻輝一人。對於即將第2次參賽，葉鴻輝笑言，感覺「老了很多」：「隔一段長時間再參加賽事很興奮，因為9年前一屆是我在大港腳的起點，今次再參加這賽事，也有特別意義。而且8日踢3場，對青年球員是寶貴經驗。」阿輝在該屆賽事上陣2場，對日本隊和中國隊，完成大港腳地標，自此至今一直成為港足正選門神。

4年前世界盃外圍賽的「中港大戰」，港足兩和中國成全城熱話，今次港、中兩支足球隊，將於「反修例風波」後首次比賽，葉鴻輝稱，上次「中港大戰」之所以受矚目和大迥響，很程度大關乎球場外的事而影響，但指今次只會視為一場普通比賽而應對。

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