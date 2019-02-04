【英超】阿仙奴負白禮頓吞主場首敗　9仗不勝42年最差　龍格堡批「球員站着比賽」 (15:45)

龍格堡上輪領軍僅和諾域治後，首度主場出擊，但阿仙奴卻遭白禮頓守將阿當韋斯達先入球，半場落後。第100次為主隊上陣的拿卡錫迪50分鐘扳平，但大衛雷斯及後食詐糊，之後他在80分鐘再走甩敵鋒馬奧比，讓後者以一記頭槌攻入奠勝球。阿仙奴賽後15戰得19分排第10，結束三連敗的白禮頓則少阿仙奴1分升上第13。

阿仙奴上次贏波已需數到10月尾歐霸對甘馬雷斯，其後各項賽事9場不勝，是自1977年2至3月後，最長時間未嘗勝果。球隊今季8場主場被對手射中龍門52次，亦屬歐洲五大聯賽中最差。於1977年4月出生的龍格堡表示，上半場比賽的不是阿仙奴，只是一堆雪糕筒：「他們缺乏信心，只是在站着，好像很害怕觸球。」

龍格堡今仗續起用中場奧斯爾，後者亦交出9個月來首個助攻，惟上場梅開二度的奧巴美揚乏善足陳，最後關頭還走入更衣室如廁，被球迷抨擊。龍格堡則希望淡化事件：「我只看到他走回場中，你要去的時候總要去。」 同日紐卡素作客以2：0挫錫菲聯，兩軍暫與阿仙奴同分，分列第11和9位。

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