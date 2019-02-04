【意甲】史摩寧及盧卡古不滿「黑色星期五」預告　《體育郵報》稱恪守自由公義暗示被針對　 (16:47)

《體育郵報》昨日以「黑色星期五」為大標題，被質疑將焦點放在盧卡古及史摩寧的膚色上。飽受外界批評後，《體育郵報》今日頭版以「你說誰是種族歧視者？」為題，指報章一直恪守自由和公義，並輔以過往的報道佐證。該報總編輯沙薩朗尼發表聲明，指「黑色星期五」一詞被扭曲，而且不少人選擇「刻意不了解當中的意思」，最終「被心存歹念的人妖魔化」。沙薩朗尼其後再接受當地電視台訪問，指《體育郵報》已有一段時間未有與國際米蘭及羅馬進行訪問，暗示兩間球會借此事大造文章。他又澄清以「黑色星期五」為題，原意是希望突顯盧卡古及史摩寧反對種族歧視中的角色。

而事件主角盧卡古及史摩寧，均在社交網站發表聲明回應。其中季前加盟國米的盧卡古，指「有人不斷助長仇恨」，認為教育才是解決問題的方法，呼籲《體育郵報》的人做好本分；由曼聯外借至羅馬的史摩寧，則認為涉事的編輯應負責，並從事件中汲取教訓。兩人預料在明晨一戰將任正選，惟兩軍均陣容不整。其中國米缺少兩名主力史提芬奴辛斯及尼高路巴列拿，羅馬則有柏斯托尼及沙柏哥斯達缺陣，惟早前患感冒的前鋒迪斯高或可候命。

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