【英超】利物浦大勝愛華頓　高普第100場勝仗　連續32仗不敗刷新隊史紀錄 (18:09)

沙迪奧文尼開賽17分鐘內，先後助攻利物浦隊友奧歷治及梳頓沙基利。奧歷治和文尼其後建功，令「紅軍」上半場以4：2領前有米克堅尼及李察利臣「士哥」的愛華頓。韋拿杜姆完場前為紅軍埋齋，「拖肥」終以2：5大敗，以14分跌落尾三，馬高施華帥位危在旦夕；英超領軍159次的敵帥高普則取得第100場勝仗，僅次於142場便取得這成績的摩連奴。

事實上，今次是紅軍自1982年以來首次一仗五度攻破拖肥大門，也將1999年以來連續迎戰拖肥保持不敗增至22場，而兩軍炮製的7個入球，則是1933年紅軍勝出7：4後聯賽最多。高普為賽果心花怒放：「球員做出了不可思議的事情。奧歷治的入球、文尼的傳送、沙基利的一切及拉爾拉拿的無處不在。」

李斯特城則藉占美華迪於65分鐘射入12碼，占士麥迪臣補時建功，主場以2：0擊退屈福特，取得英超七連勝，其間華迪場場入波及獨取9球，暫以14球領前射手榜。

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