【英超】阿仙奴迎白禮頓爭返勝軌　龍格堡首以主帥身分主場領兵　「人生最重要時刻之一」 (20:45)

阿仙奴在各項賽事近8仗不勝，早前會方解僱主帥艾馬利，由助教兼球隊名宿龍格堡出任暫代領隊一職。惟上輪他領軍「地標」戰作客僅逼和諾域治2：2。賽前龍格堡說：「上仗賽後我反覆看了錄影帶兩次，反思球隊的不足。其中最大的問題，如我日前所說的一樣，進攻方面我是滿意的，但麾下轉攻為守的表現不佳，己隊讓對手中前場有太大空間去組織進攻，這對防守相當不利。」

對於明晨迎戰白禮頓，將是他首以主帥身分在阿聯酋航空球場揮軍，龍格堡不諱言：「當年在阿仙奴的地標戰、在瑞典隊的地標戰，以及上仗首次擔任阿仙奴主帥，都是我最引以自豪的時刻。毫無疑問地，明晨一戰亦是我人生中最重要的時刻之一。」而他亦明言希望球隊可盡快重回正軌，並強調未來能否「坐正」並非他決定，即使未來需讓位，亦不介意在母會轉任其他角色。

軍情方面，今夏以阿仙奴隊史最高身價來投的翼鋒尼高拉斯比比，上輪在龍格堡領軍下全場坐冷板，據報他在對方針對性操練後，是役有望以後備身分登場，而龍帥賽前亦稱讚對方「是非常好的球員」。此外，「兵工廠」今仗亦有中場丹尼施巴路斯因傷缺陣。至於客軍則有中場荷西伊斯基亞度及後衛貝拿度費南迪斯兩名傷兵，上月尾受傷的蘇利馬治則上陣成疑。

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