【英超】曼聯英超「劫富濟貧」　摩連奴評前東家：不怕保守有利硬碰強隊 (17:19)

曼聯今季先後擊敗車路士、李斯特城和熱刺，並打和榜首的利物浦以及阿仙奴。然而，面對般尼茅夫、韋斯咸和紐卡素等中下游球隊卻落敗而回。領軍熱刺3戰全勝的摩連奴，今仗重返奧脫福球場吞下首場敗績，賽後摩帥謙遜承認．曼聯是表現較佳的一方，又讚賞曼聯球迷歡迎他的禮待和教養，並對前東家今季「強強對碰」都取得好表現而不感意外：「曼聯今季與強隊對碰的成績都很好，比如對車路士、利物浦及李斯特城的比賽，他們的踢法應付這種賽事會較容易，他們不怕採取保守踢法，可快速執行反擊，有利應對欲主導控球權的球隊。」不過，有英國曼聯球迷在網上討論時提及，領隊蘇斯克查只得防守反擊一種擅長踢法，沒有「Plan B」，才導致面對同樣主守優先的中下游球隊時變得無所適從。

至於今仗復出的麥湯米尼在中場助攻助守，獲兩隊領隊、蘇斯克查及當年提攜他的摩連奴同樣讚賞。蘇帥認為這蘇格蘭隊高大中場可以成為出色的球員，知道效力曼聯的意義。摩連奴也稱：「他的身體質素很好，踢出統治級的表現，佔據了中場的主導權。」

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