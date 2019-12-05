【英超】曼聯險勝熱刺返勝軌　拉舒福特兩球　倒戈摩連奴吞首敗 (16:41)

曼聯今仗有中場麥湯米尼傷癒復出，前鋒安東尼馬迪爾因傷缺陣下，由拉舒福特與格連活特攻堅。以對手身分首次重返奧脫福球場的摩連奴，入場前獲得主場球迷歡呼。各賽事近3仗不勝的曼聯，面對摩連奴領軍後3戰全勝的熱刺，在開賽6分鐘卻先開紀錄。曼聯左路進攻，熱刺守將達雲臣山齊士攔截連格後，皮球被後上的拉舒福特截得，推順在禁區角位右腳勁射彈地波，熱刺門將加沙寧加撲到仍近柱彈入。12分鐘，曼聯翼鋒丹尼爾占士一次搶球後誤撞中場邊的摩連奴，令後者一度扶着右腳一拐一拐。24分鐘，拉舒福特在禁區外勁射，加沙寧加僅撲到再中楣彈出；39分鐘熱刺扳平，門前一輪混戰，門將迪基亞用腳擋出攻勢不遠，中場迪利阿里巧妙地用腳扣過艾舒利楊格及費特洛迪古斯，再轉身挑射成1：1完半場。

換邊後僅4分鐘，此役演出活躍的拉舒福特，殺入禁區被中場穆沙施素高踩中腳部，球證直指12碼，「福仔」親自操刀中鵠，為紅魔再度領先2：1，並以9球升上英超射手榜第4位。這英格蘭隊射手自10月14日以來，連同國家隊賽事，上陣13場攻入12球，狀態大勇。及後熱刺受制主隊嚴密防守無功而還，曼聯最終險勝2：1重返勝軌，亦令倒戈的摩連奴吞下加盟熱刺後的首場敗仗。曼聯賽後以15戰21分升上英超第6位，離同日獲勝排第4的車路士仍差8分，熱刺仍少曼聯1分排第8。

曼聯領隊蘇斯克查賽前帥位飽受壓力，賽後被拍到用手撫摸摩連奴的頭部。在賽後記者會上，蘇帥表示，贏波總可令人感到快樂，並讚揚麾下今仗表現出色，值得獲勝，「這場3分意義重大，因為之前遭遇太多和局，當中有些賽事更是有力取勝，過去兩仗就是個教訓。拉舒福特今仗踢出在我領軍以來的最佳表現，他今季參與了很多賽事，狀態亦越來越好，變得成熟強大。」他強調球隊重建屬長期計劃，「當再連勝3、4場後，球迷就會找回昔日曼聯的感覺。」曼聯下仗將作客曼城合演「曼市打吡」。蘇帥表示球隊在未來兩日恢復體能後，會盡可能爭最多的分數。

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