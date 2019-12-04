【滑冰】匈國冬奧冠軍赴滬參賽涉辱華　中國籍主教練請辭促道歉 (19:31)

25歲的Csaba Burjan日前赴上海參賽，但在過關安檢等待逾一小時，他在社交網留言「「64mins Later， Fuxkin China」。事件在社交網流傳，匈牙利隊中國籍主教練張晶，昨在社交網宣布請辭，表示自2012年起帶領這支國家隊，世界級賽事獎牌由零開始，至今已多達逾150塊以上，同時有一面歷史性突破的奧運獎牌，無法接受有隊員、而且是一名奧運冠軍，發表公開辱華的言論，並要求該國滑冰協會公開道歉。

46歲的張晶其後接受訪問，表示Csaba Burjan已被逐出國家隊，又稱該會主席今日抵達上海後，會向公眾解釋事件。張晶相信，匈國滑冰協會將提出挽留，自己則視乎對方的態度，決定前程。

該會今日在官方網站發表聲明，為隊員言論道歉，亦不接受主教練辭職，又稱Csaba Burjan已向對方致歉。不過，Csaba Burjan並沒遭逐出國家隊，只是退出世界盃上海站回國，該會表示將召開紀律聆訊。Csaba Burjan於去年平昌冬奧，摘下短道速滑5000米接力冠軍，今年在世界賽同一項目摘銅。

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