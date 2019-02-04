【英超】摩連奴首返奧脫福倒戈曼聯　領熱刺爭四連勝　蘇斯克查:魔迷100%歡迎他 (21:15)

曼聯vs.熱刺 now622台 周四凌晨03：30直播

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摩連奴在2016年帶領曼聯兩季半，合共144場勝率達58.3%，是自名帥費格遜退休後，勝率最高的曼聯教頭，其間他率軍贏得歐霸、聯賽盃及社區盾各一。惟上季初表現不濟，終在季中被炒，由蘇斯克查取而代之。賦閒近1年的他，直至上月才重返教職，接替普捷天奴出任熱刺主帥，暫領軍在各項賽事三連勝。

對於重返奧脫福首次倒戈，摩連奴總結自己昔日執教的時光：「就如曼德拉所說，你沒有落敗，只有贏或者學習，我在曼聯贏到亦學到。」不過，他亦不忘稱讚紅魔依舊強大：「今季曼聯面對強隊時的表現已證明一切，兩挫車路士、賽和阿仙奴、擊敗李斯特城，即使面對利物浦亦是踢至完場前才被逼和。他們依舊頂級，踢法極具威脅、進攻有創意和速度，對我們而言絕對是場硬仗。」

而蘇斯克查則認同摩佬在曼聯時的貢獻，相信球迷會歡迎對方回來：「球迷們不會忘記他兩年半以來的貢獻，包括贏過的錦標。因此我100%肯定不論球迷或職球員，都會歡迎他回來。」

軍情方面，曼聯除了保羅普巴、艾歷拜利及馬高斯盧祖等續因傷缺陣外，前鋒安東尼馬迪爾上輪聯賽打和阿士東維拉一役，末段因肌肉問題退下火線，今仗賽前亦證實未能趕及復出，而中場麥湯米尼傷癒可候命；熱刺則續有洛里斯、拉美拿及賓戴維斯因傷避戰。

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