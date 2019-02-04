【英超】哥帥領曼城大勝上次席　稱衛冕是天方夜譚　榜首利物浦明晨迎愛華頓 (18:20)

曼城賽前各項賽事5仗僅勝出1次，此役續由加比爾捷西斯代受傷的阿古路任箭頭。「主耶穌」於24分鐘左路起右腳彎入遠柱，打破個人各項球會賽事8仗入球荒，他於50分鐘再接應貝拿度施華傳中凌空射入窩利，隊友中場洛迪卡斯簡迪其後勁射得手，加上入替翼鋒史達寧的馬列斯取得個人英超第50球，終助曼城以4：1挫末段有羅比巴迪破蛋的般尼，賽後15戰得32分，暫力壓明晨迎戰屈福特的同分球隊李斯特城，進佔次席，但兩軍一起落後明晨才有比賽的利物浦8分。

主帥哥迪奧拿賽前已提及曼城近期雖失分，但麾下表現仍佳，今仗賽後續說：「球隊的比賽水平很高，我從沒有差劣的感覺。」哥帥又稱許曼城此役的76%控球率：「我為有更多的傳球而雀躍，你必須有更多運球，傳球自然可增加。我們真的做得很好。」他也不吝嗇稱讚主耶穌：「在失去阿古路的時候，球隊需要他取得這類入球，這對他和球隊都有幫助。」他又回應衛冕英超的問題道：「我們現在需要的，是一支穩定的球隊。己隊落後利物浦的距離，令討論英超冠軍變得不切實際，現需思考的是下仗迎戰曼聯，還有足總盃、聯賽盃及歐聯，將今仗的節奏帶至下仗是重要的。」

至於利物浦周四凌晨與鄰會愛華頓交鋒，領隊高普證實中堅祖爾麥迪比續養傷，一對中場占士米拿及拿比基達則有望復任正選。愛華頓則有前鋒李察利臣續約至2024年，但去夏上任後收購這名巴西隊國腳的領隊馬高施華，則面對過去10場聯賽只勝出兩次的壓力，英國傳媒報道若今仗落敗，這名葡萄牙籍主帥勢被革職。

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