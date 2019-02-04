【東亞盃】日職MVP大熱仲川輝人首入圍決選　12適齡球員為奧運寓戰於操 (15:03)

由於東亞盃並非在國際賽周舉行，日本隊主教練森保一未有徵召海外聯賽球員，有10人首次入選大國腳，包括今季日職最有價值球員（MVP）大熱門、橫濱水手27歲翼鋒仲川輝人，他更獲發10號球衣，其餘9名「初哥」均是可出戰明年東京奧運的青年球員，如田中碧、遠藤溪太、渡邊剛及森島司等，再配以橋本拳人、鈴木武藏、畠中槙之輔、佐佐木翔、室屋成、大島僚太及中村航輔等恆常國腳組軍。日本隊首仗於下周二對中國隊（國足），下周六對香港隊（港足），18日對韓國隊。

另邊廂，國足早前公布東亞盃28人集訓名單，有韋世豪、王大雷及于大寶等國腳領軍，由前國腳李鐵任主帥，大軍現於上海集訓至下周日，或於未來數日決出最終名單。

日本隊東亞盃決選名單：

門將：1中村航輔（柏雷素爾）、23大迫敬介（廣島三箭）、12小島亨介（大分三神）

後衛：2室屋成（FC東京）、4畠中槙之輔（横浜水手）、 5三浦弦太（大阪飛腳）、19佐佐木翔（廣島三箭）、 15渡邊剛*（FC東京）、21古賀太陽*（柏雷素爾）

中場：10仲川輝人*（横浜水手）、6大島僚太（川崎前鋒）、18橋本拳人（FC東京）、9鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）、8井手口陽介（大阪飛腳）、7遠藤溪太*（横浜水手）、17田中碧*（川崎前鋒）、16相馬勇紀*（鹿島鹿角）、14森島司*（廣島三箭）、3田中駿汰*（大阪體育大學/北海道札幌岡薩多）

前鋒：13上田綺世（鹿島鹿角）、20小川航基*（水戶蜀葵）、11田川亨介*（FC東京）

*首次徵召

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