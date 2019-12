東京奧組委昨日發布短片,由動漫角色高達及渣古亮相作引子,宣布這次合作計劃,並寫上「We will cheer for all at Tokyo 2020」。《共同社》則報道,衛星僅高和闊10厘米、長34厘米、重2.9公斤,升空並進入軌道後,兩個模型連同電子顯示牌將會浮面,並展示日、英、法文字句。置於衛星上的7個鏡頭亦會拍照,並上載到社交網。

其他報道:【桌球全英賽】手術後從懷疑到復勇 傅家俊32強止步 乘勢轉戰蘇格蘭

其他報道:【NBA】安東尼逾5年半後首膺分岸每周最佳 勇士不敵鷹隊開季歷來最差