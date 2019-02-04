【NBA】安東尼逾5年半後首膺分岸每周最佳　勇士不敵鷹隊開季歷來最差 (20:41)

曾10次入選明星賽的35歲球星安東尼，上季中被侯斯頓火箭交易至芝加哥公牛後，隨即被裁走成為自由身。其後一直沒班落的他，拒絕多間來自歐洲及亞洲球會的邀請，堅持尋找重返NBA的機會。結果相隔逾半年，他終在上月獲拓荒者簽下一紙非保證合約，如願回到昔日發光發熱的賽場證明自己。至今為新東家上陣6場下，安東尼場均上陣30.7分鐘，貢獻17.7分、6個籃板及2.2次助攻，單是上周3仗便分別獨取25、19及23分，助他獲選上周西岸最佳球員，是他自2014年3月以來，再獲每周最佳獎項。

另外，殘陣的勇士今早於常規賽面對東岸弱旅鷹隊，結果作客以79：104大敗而回，3連敗後以4勝18負續排西岸榜尾之餘，更打破隊史最差開季紀錄。東岸「一哥」密爾沃基公鹿，則在主場以132：88大勝紐約人，拿下12連勝續居首，相反紐約人7連敗後跌至東岸榜尾，而是役慘負44分，更是球隊近10年來最大敗仗。

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