【東亞盃】港足23人名單出爐　兩中超兵羅素艾力士落選　李毅凱時隔兩年獲重召 (16:42)

港足將於本月11日至18日出戰東亞錦決賽周，迎戰中、日、韓三強，23人決選名單續以上月世界盃外圍賽成員為骨幹，但效力中超大連一方前鋒艾力士、河北華夏幸福中堅羅素均不在名單之中，上周五受傷的丹尼亦因未能趕及傷癒，令港足防線上頓失兩名正選，最終由東方龍獅中堅馮慶燁頂上，以及補選傑志中堅李毅凱，這名25歲港將自2017年11月後重返港隊。而傑志另一小將鄭展龍，亦繼今年初省港盃後首次列入決選名單；兩名在中國聯賽落班的本地球員陳俊樂及徐宏傑則續入選。前線上，未入初選名單的辛祖，在周日港超傷癒復出後，以補選身分重返大軍。

李毅凱對重返港足表示興奮及感光榮，他稱過去一年反思在場內外如何改進，加上近兩季代表傑志參加亞冠分組賽及外圍賽經驗，冀參賽東亞錦展示自己成熟一面。

港足將於周五下午在將軍澳足球訓練中心開操，操練兩課後，下周日中午出發往釜山，首仗為下周三（11日）對東道主的韓國隊。

港足東亞錦決賽周23人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、謝德謙 (冠忠南區)、袁皓俊 (理文)

後衛：馮慶燁 (東方龍獅)、艾里奧、羅梓駿、*李毅凱、唐建文 (傑志)、徐宏傑 (梅州客家)、羅拔圖、梁諾恆 (富力R&F)

中場：鍾偉強、黃威 (東方龍獅)、陳俊樂 (廣州富力)、鄭展龍、黃洋、鞠盈智 (傑志)、陳肇鈞 (冠忠南區) 、鄭兆均 (理文)

前鋒：夏志明 (冠忠南區)、基奧雲尼 (富力R&F)、*辛祖、孫銘謙 (和富大埔)

註：*為補選球員

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