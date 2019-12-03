【金球獎】美斯破紀錄六奪殊榮　生涯暮年倍感珍惜　否認短期內離巴塞 (12:59)

美斯上季在各項賽事攻入54球，帶領巴塞衛冕西甲，雖然在歐聯4強反負利物浦出局，代表阿根廷隊踢美洲盃亦只得季軍，仍力壓雲迪積克及C朗，繼2009至12年及2015年後再獲殊榮。他從上屆得主莫迪歷手上接過獎項後，感謝一眾支持者，又回憶10年前：「記得當時與3名兄弟來到巴黎，當時22歲的我覺得一切不可思議。10年之後的今天，我與太太和3名子女前來，當然還有兄長與姪兒。」

早前有傳32歲的美斯兩年內離開巴塞，但他認為自己仍可多踢一段時間：「我感受到自己有些年紀了，會更享受這些時光，因為掛靴的日子漸近，更難重覆這成就，儘管我還可多踢數年。」他在台下再向傳媒補充：「我與球會的關係不單純是合約，我只想在巴塞的時間能安好。」

落敗的雲迪積克則表示美斯較自己優勝，其利物浦隊友沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿及艾利臣比加分別位列前7名，後者更獲得新設的耶辛獎，表揚年度最佳守門員。雲迪積克的20歲荷蘭同鄉馬菲斯迪歷特則排第15，兼獲得代表最佳青年球員的高柏獎。女子金球獎則由美國隊隊長韋冰露奪得。

其他報道：【亞協年度頒獎禮】西班牙名宿沙維訪港代領亞洲足球先生 日本後衛奪足球小姐

其他報道：【NBA:有片】湖人主場不敵獨行俠10連勝告終 八村壘取生涯新高30分

金球獎前10名

球員（球會/國家隊）

1.美斯（巴塞隆拿/阿根廷）

2.華基爾雲迪積克（利物浦/荷蘭）

3.基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯/葡萄牙）

4.沙迪奧文尼（利物浦/塞內加爾）

5.穆罕默德沙拿（利物浦/埃及）

6.基利安麥巴比（巴黎聖日耳門/法國）

7.艾利臣比加（利物浦/巴西）

8.羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑/波蘭）

9.貝拿度施華（曼城/葡萄牙）

10.馬列斯（曼城/阿爾及利亞）

其他獎項

女子金球獎：韋冰露（美國女足）

高柏獎（最佳21歲以下球員）：馬菲斯迪歷特（阿積士、祖雲達斯/荷蘭）

耶辛獎（最佳守門員）：艾利臣比加（利物浦/巴西）