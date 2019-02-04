【亞協年度頒獎禮】西班牙名宿沙維訪港代領亞洲足球先生　日本後衛奪足球小姐 (22:04)

亞洲足協年度盛事首次在香港的灣仔會展舉行，吸引了逾500名亞洲球圈人士出席，包括47個亞協會員的足總管理層，亦不乏名宿球星，如韓國名將朴智星及洪明甫。

最終亞洲足球先生由艾菲夫，擊敗伊朗隊門將比蘭雲特，以及日職浦和紅鑽中堅槙野智章奪得。這名23歲翼鋒，助艾薩德奪上季卡塔爾聯賽冠軍，亦是卡塔爾隊今年初亞洲盃冠軍成員。由於他正隨國家隊出戰海灣盃而未能訪港出席，僅拍片分享得獎感受，故改由西班牙隊名宿、今年5月開始執教艾薩德的沙維到台上領獎。至於亞洲足球小姐，則由在法國里昂女足的29歲日本隊後衛熊谷紗希贏得。39歲的沙維表示，艾菲夫年輕有潛質，對成為其教練感驕傲，又指卡塔爾籍的球員只要有良好心態，將有力外闖歐洲聯賽。

最佳海外亞洲球員，則由熱刺球星孫興慜三度奪獎，最佳青年球員得主同樣是韓籍球員，由西甲華倫西亞的18歲中場李康仁獲獎。

至於香港足總有份競逐年度最佳成員（發展組別）及草根足球獎（發展組別），最終擊敗新加坡及朝鮮足總，榮獲亞洲足協年度最佳成員（發展組別），由足總會長霍震霆上台領獎。足總行政總裁溫達倫表示，今次舉辦頒獎禮的機會，除了展示香港有能力舉辦同類大型典禮，並藉此邀請各國足總高層，參觀去年中落成的將軍澳足球訓練中心，期望未來邀請更多亞洲球隊來港訓練。

亞洲足協2019年度頒獎禮部分獎項：

亞洲足球先生：艾菲夫（卡塔爾/艾薩德）

亞洲足球小姐：熊谷紗希（日本/里昂）

最佳教練：鄭正溶（韓國/韓國隊U20）

最佳海外亞洲球員：孫興慜（韓國/熱刺）

最佳青年男子球員：李康仁（韓國/華倫西亞）

年度最佳成員（發展組別）：香港

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