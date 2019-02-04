【西甲】巴塞隆拿1:0挫馬德里體育會　美斯奠勝續當「剋星」　傳六奪金球獎 (21:30)

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巴塞隆拿今晨作客馬德里體育會雖取得近七成控球率，惟主隊攻勢更見「入肉」，全場攻門17次較巴塞的13次多之餘，更不時有取得黃金機會，但分別被門將達史特根及門柱化險為夷。直至86分鐘，美斯藉一次反擊與蘇亞雷斯做「撞牆」，在禁區外妙射得手，射破對方門將奧比歷的十指關，終以1：0小勝，賽後14戰得31分，以得失球較佳力壓同分的皇家馬德里重登榜首。而這亦是美斯生涯39次面對馬體會的第30記入球，堪稱是「馬體會剋星」，而其倒戈隊友基沙文此役兩射一中和有一次關鍵傳送，並被前隊友兩度侵犯。

美斯賽後前赴法國出席明晨舉行的金球獎頒獎禮，有消息爆料指，他將是今屆得主，相反其生涯大敵基斯坦奴朗拿度（C朗）則自2010年以來，首次三甲不入，屈居利物浦星將華基爾雲迪積克及穆罕默德沙拿之後，僅排第4位。

另外，愛斯賓奴今晨在西甲雖有中國隊（國足）前鋒武磊連續兩場掛帥踢足全場，惟球隊終在主場以2：4不敵奧沙辛拿，15戰僅得9分暫列尾二。

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