【港足】香港足總與日本足協續簽合作協議　霍震霆：兩地足總關係如「兄弟」 (17:20)

香港足總於2016年首次與日本足協簽訂合作協議，今次續訂協議後，將每年自動更新，內容續加強兩地足球合作，包括男、女足球員及球證發展、教練培訓、5人足球和足球設施管理營運等。

簽署儀式今午在港舉行，香港足總會長霍震霆、行政總裁溫達倫、日本足協會長田嶋幸三及專務理事須原清貴出席，簽署協議及交換紀念品，包括印有兩名會長名字的港足及日本隊球衣。霍震霆形容兩地足總關係如「兄弟」，提及臨近東京奧運將至，呼籲港、日傳媒多交流。田嶋幸三則期待，兩隊於下周六會在韓國釜山的東亞錦標賽決賽周較量。

香港足總近年先後跟日本、冰島及克羅地亞足總等簽訂協議，溫達倫說，日本足球發展及專業水平非常高，過去數年，香港女足兩次到訪日本，足總亦曾派多名教練及導師到當地受訓，觀察日本各區訓練中心的營運系統，日本足協樂意分享知識，青訓梯隊也曾獲邀參與比賽，從中獲益良多。

至於每年年初舉行的省港盃及賀歲盃，溫達倫指現階段仍未有最終定案，會在本月中的董事局例會討論，需視乎最終有多少參賽球隊，才決定能否以淘汰賽形式舉行。

此外，今晚將於灣仔會展舉行的亞洲足協年度頒獎禮，首次在香港舉行，屆時會頒發本年度亞洲足協年度最佳男、女子球員、最佳青年球員、最佳教練及最佳海外球員等獎項。

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