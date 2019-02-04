【英超】李城反勝愛華頓六連捷　羅渣士專注工作拒入廠　龍格堡用沙加再惹爭議 (18:25)

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李城今仗上半場被愛華頓的李察利臣破網而落後，但換邊後先有占美華迪建功，前鋒伊恩拿祖在補時階段破網疑越位，但經視像裁判（VAR）判入球有效，最終助李城以2：1反勝，並取得聯賽六連捷。

羅渣士賽後除大讚麾下表現，亦回應離隊執教阿仙奴的傳聞：「我的合約中有離隊條款，但這在球壇非常普遍，每位領隊都有，而我加盟李城是因為他們有野心，以及長遠的發展目標。我希望可專注現時的工作，現在我只會全神貫注有關球隊的事。」另邊廂，是役落敗的愛華頓再傳將解僱主帥馬高施華，但這名42歲葡萄牙籍主帥賽後拒回應個人前途揣測。

至於由暫代主帥龍格堡領軍的阿仙奴，首戰未能取勝，作客以2：2逼和諾域治。龍格堡賽後指對賽果失望：「戰術調整上球員需更努力，不過他們非常積極，這是正面的。」然而龍格堡昨仗派遣過去3場英超缺陣的格列沙加正選上陣，引起爭議。有球迷在網上指，阿仙奴不應再任用「沒有歸屬感的球員」，並指若是前帥艾馬利派遣沙加上陣，已引發軒然大波。

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