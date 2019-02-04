【英超】阿仙奴逼和諾域治　各項賽事8仗不勝　暫代主帥龍格堡首戰保不敗 (00:36)

阿仙奴此役前線以拿卡錫迪及奧巴美揚攻堅，輔以奧斯爾從後策應。21分鐘，諾域治前鋒迪姆普基射門「省」中敵衛改變方向入網。阿仙奴其後因對手禁區內犯手球獲判12碼，奧巴美揚操刀被對方門將告魯爾撲出，卻因射門前有諾域治球員走入禁區而需要重射，奧巴美揚終一針見血。但諾域治完半場前憑一次快速反擊，最後由中場簡威爾射成2：1。57分鐘，奧巴美揚禁區內把握無人看管機會大腳抽入追成2：2平手，而若非其隊友門將賓特尼奴之後屢救險球，暫代領隊龍格堡的首次領軍或已落筆打三更。

至於早前被熱刺革職的領隊普捷天奴昨首次亮相，被發現已返回其出身的母會阿甲的紐維爾舊生隊探班。據英國《電訊報》報道，這名47歲阿根廷名帥被友人警告，現勿接手執教阿仙奴，而是應休息一陣，「等待更好工作」，將來入主皇家馬德里、曼聯或拜仁慕尼黑等球會，事實是他去年曾表明永遠不會擔任阿仙奴領隊。

此外，9月初辭退前帥查維加西亞的屈福特，昨晨作客修咸頓上半場雖先開紀錄，下半場末段5分鐘內卻連失兩球，終反負1：2敗走，賽後續以8分包尾。屈福特其後宣布解僱西班牙籍領隊科利斯。他只領軍約3個月共12仗，成績是2勝4和6負，包括在英超作客以0：8慘負曼城。至於修咸頓則取得英超9仗首勝，暫得12分。

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