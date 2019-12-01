【港超】黃威世界波開齋助東方小勝飛馬　壓富力理文升榜首 (20:58)

主場的飛馬上周挫佳聯元朗開齋，但今場收起射手查理士，李藹軒與大衛拉菲爾的遠射均被客軍門將葉鴻輝輕易化解。作客的東方則有艾華頓遠射出界，以及馮慶燁角球頂高，而中堅艾華度之後險擺烏龍，其隊友曾錦濤其後與敵衛相撞倒地，需擔架抬出場，由李嘉耀入替，他上半場補時撞射彈中對手僅柱邊出界。

雙方下半場換人加強進攻，查理士壓入禁區射斜。換入黃威及陳浩暐的東方，則有基頓於83分鐘頭槌中楣角。3分鐘後，黃威右路離門30碼遠射直飛遠柱，攻入加盟東方後的首球。89分鐘，李藹軒門前射高，未能為飛馬扳平。東方最終在568名球迷觀戰下，作客小勝1球。暫與富力R&F及理文同得13分，東方暫以較佳對賽列榜首，但多賽一場。

27歲的黃威季前未能在中超落班，終隨前和富大埔主帥李志堅加盟東方，今仗開齋的他高興為球隊爭港超出一分力：「再失分的話，爭標形勢會很被動。現在這球波可以幫到東方，與前列球隊咬緊。」黃威指當時未找到隊友傳球，亦沒有對手防守就試一下，也沒特別有信心。他表示狀態未足，一個入球不會對爭港足及球會正選有太大影響，亦會暫時專注在東方，外流一事順其自然。

第3的理文今午在深水埗運動場主場出擊，憑法籍前鋒尼迪利23分鐘內連中三元，以4：1大勝有辛祖破蛋的大埔。冠忠南區亦以同樣比數，作客愉園全取3分，落後榜首「三頭馬車」1分。

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