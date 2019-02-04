【單車世界盃香港站】港隊動盪中完賽 李慧詩為年輕人感心痛：盼展港人精神 (19:54)

港隊星將李慧詩昨日奪得爭先賽金牌，今日於凱林賽苦戰歐亞車手僅列第5名，她賽後大嘆可惜，承認是大意令機會流走。被問及賽事在動盪局勢中上演，曾在社交網以黑底白字寫加油的她稱：「上兩站確有海外車手向我了解香港的情况，幸好賽事如常上演。希望大家用最好的方法去爭取自由，有時亦會為年輕人感到心痛。每人都有不同的方法表達意見，自己希望在體育上讓大家看到香港人精神。」

李慧詩今站以一面金牌領港隊謝幕，將棄戰下周的新西蘭劍橋站，明年再戰福地澳洲，並以世界賽作為奧運備戰最後一擊。她表示仍在摸索凱林賽戰術，但不會因爭先賽連奪3金而偏重其中一項，盼調整心態再向東京進發。

而首於主場出戰世界盃的小將李思穎，在一連4項的全能賽再予人驚喜，以18歲之齡力敵多名經驗老手，終在23名車手中獲第7名。男將繆正賢以亞洲冠軍身分出戰捕捉賽，則以第12名畢業。

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