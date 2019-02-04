【單車世界盃香港站】凱林賽尾段發力後勁不繼　李慧詩第5名畢業　主場1金謝幕 (18:53)

港隊下午續於將軍澳香港單車館出戰世界盃，星將李慧詩在凱林賽次圈驚險以小組第3位出線，短休兩小時再戰6人合演的決賽，面對日本隊的小林優香、韓國隊的李慧貞、德國隊星將軒絲等，這名主場車手抽得第4位出發，在最後3圈衝刺時一度爭上前列，惟最後半圈後勁不繼，最終只列第5名。李慧詩今季首站同樣獲第5名，上站未能踩進決賽，今站主場可惜未能突破宿命，只能寄望明年澳洲福地再爭佳績。

而男隊主將張敬樂與梁峻榮在麥迪遜賽，力戰多支勁旅爭取東京奧運積分。二人在全長200圈賽事，先於首個衝刺圈搶得1分，再於第9個衝刺圈以首名衝線爭得5分，最終再以7分完賽，在18隊中獲11名。二人稍後再戰新西蘭劍橋站，繼續搶分。大隊明日出發，同行的還有短途女將李海恩，她今日於凱林賽復活賽止步後，坦言心理仍受今季多次炒車影響，但爭先賽踩進16強獲得突破，未來數站會以兩項決賽為目標，把握最後機會為奧運寓賽於操。

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